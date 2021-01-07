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今日推介惠理集團 | 阿里健康、康哲藥業、山東黃金、中交建及恒生中國企業最新部署（立即觀看）

股市 13:01 2021/01/07

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恒生指數中午報27571點，跌120點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介惠理集團 （00806） ，另亦會分析阿里健康 （00241） 、康哲藥業 （00867） 、山東黃金 （01787） 、中國交通建設 （01800） 及恒生中國企業 （02828） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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