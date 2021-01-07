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2021利率走勢

宏觀解讀 11:14 2021/01/07

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2021年初始，剛發佈的中美PMI數據均在50的盛衰分界線上方，表示經濟正在擴展。數據支持了市場普遍預期在疫苗面世的因素支持下一切將回復常態的看法。不過，在利率方面來看，要判斷環球利率何時回歸常態卻比經濟何時回歸常態困難。因為各國的實體經濟情況不一，實體經濟與市場的復甦步伐亦可以不一致。若果在新冠肺炎疫苗研發和注射等遇阻，那些本來還望有一線生機的行業，如與旅遊相關的便無法回復正常。幸好，現時的疫苗研發及供應狀況為經濟的全面復甦奠下了基礎。

市場領先實體經濟，很大程度上是投資者在現時的經濟狀況下加上了預期。亦因如此，在去年第四季開始，當市場不明朗因素如美國大選、財政支出、疫苗研發進度變得明朗時，成熟市場的孳息曲線急劇變陡，市場無需在長期美國國債上為新冠肺炎疫情加上溢價。在我們集團研究部的回歸模型（regression model）顯示，十年期美國國債中性孳息率應該接近1.3%。在第一季，疫苗接種尚未普及和感染率反覆的情形下，央行的寬鬆立場應該保持不變。但預期到2021年年中，當經濟復甦的基礎更為鞏固時，財政和貨幣政策的支持力度將會有所調整。在利率方面，預期各個成熟市場的央行政策會有細微的差別。

雖然美國和日本央行已經在過去數月維持利率，但妄定美國聯儲局現時會「閂水喉」似乎尚早，而到年尾才行動又似乎會有一番爭議。根據點狀圖顯示，美國在2023年之前不會加息，但在通脹風險的預期下，我們也不應低估提前收緊政策的可能性。2/10年期和2/30年期國債孳息曲線變陡，去到下半年，變陡的可能是1/5年期國債的孳息曲線。另外，德國和日本政府債券曲線將有機會同時趨陡，但因為歐央行和日央行的鴿派立場，預期幅度將較小。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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