【美國大選】共和黨內鬨 麥康奈爾斥阻拜登當選將損害美國

美國大選塵埃落定，美國國會將於當地時間周三（6日）進行點票並確認最終美國總統人選。據悉最少140名共和黨人在會議當日投反對票，阻礙民主黨候選人拜登（Joe Biden）成為新一任美國總統。參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）斥責共和黨員的行為會「永遠損害我們的國家」（It would damage our republic forever）。

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成為參議院議員36年的麥康奈爾表示，是次屬他從政以來最重要的投票，直到現在都沒有任何證據指明美國大選存在舞弊情況。

麥康奈爾指，如果共和黨員貿然利用有限的國會權力，企圖推翻公平的大選結果，將會永遠破壞美國的民主核心價值，甚至會陷入「死亡漩渦」（death spiral）。

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他亦舉例指美國過往亦有相當接近的大選結果，例如1976年、2000年及2004年的大選。

一眾共和黨議員於上周六發表聯合聲明指，要求國會任命一個委員會，並對選舉結果展開為期10天的審核，並會投票反對「具爭議州分」（disputed states）的選舉人票。另外，美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，預料至少有140名共和黨人於當日反對選舉人團投票結果。

責任編輯：郭麗明