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【港股追蹤】獲雪湖資本增持　美高梅曾升7％　要求公司引戰投　候選名單包括美團融創

股樓投資 11:18 2021/01/07

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據聯交所資料顯示，雪湖資本在去年12月31日，場內增持美高梅(02282)2414萬股，持股比例由6.87%升至7.51%，繼續成為公司最大股東。雪湖資本今日再致信美高梅集團董事會，要求該公司將美高梅中國兩成股份出售予中資公司成為戰略投資者。美高梅股價造好，一度高見13.16元，飆7%。

雪湖資本表示，認為引進一家中國領先的消費者互聯網或旅遊休閑公司，成為美高梅中國持股20%的戰略股東，符合美高梅的最佳利益。

雪湖資本稱，新戰略投資者將為美高梅中國和澳門帶來大量非博彩資源，而這正是2022年博彩特許權重新招標的關鍵因素之一。雪湖資本提出的戰略投資者候選名單，包括美團(03690)、攜程、華住(01179)及融創(01918)等。

值得留意，雪湖資本過去曾投資不過行業公司均取得良好回報，雪湖資本曾投資公司包括：

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撰文 : 周兆邦

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