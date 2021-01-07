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【中國電訊股】紐交所彈出彈入終決定除牌 Jefferies認為是吸納良機

股樓投資 10:54 2021/01/07

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Jefferies指美國紐約交易所再次啟動三大中資電訊股的除牌程序，近日反覆不定的決定，料是反映美國政府內部的分歧意見，最終結果仍要看三大電訊股是否被列入禁止買賣名單之中。Jefferies認為，紐交所的行動有多個疑問，例如為何沒有對中海油 （00883） 採取同樣的行動，同時在今次針對電訊商的行動未有最終決定就開始行動。

三大電訊股及相關股一覽：

    點擊圖片放大
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    +3

 

 

Jefferies又認為，雖然紐交所的行動將令三大電訊商股價受壓，不過並不影響電訊商的基本面，對美國以外地區的投資者，反而是一個良好的投資機會。該行認為三大電訊商首選為中國電信 （00728） ，其次分別為中國聯通 （00762） 及中國移動 （00941）

今日上午三大電訊股均明顯下跌，中國電信跌幅逾6%至2.1元，中國聯通跌7.8%至4.65元，中國移動跌5.3%至44.25元

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撰文 : 謝克迪, CFA

電訊商 電訊 中國移動（00941） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 除牌 中資電訊股 紐約 中國 美國

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