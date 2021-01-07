紐交所再轉軚　續將三大電訊商除牌　華府下一目標是騰訊阿里巴巴？

美國紐約證券交易所周三（6日）最終決定，將中國三大電訊商中移動 （00941） 、中聯通 （00762） 及中電信 （00728）除牌，據悉這一決定是在收到財政部的「最新具體規定」後做出，針對上述3間公司在美ADR除牌的處理將於1月11日進行。

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紐交所朝令夕改一事，顯示美國政府對中國企業的制裁措施或未完，據華爾街日報周三引述知情人士指，美國政府正考慮將騰訊（00700）與阿里巴巴（09988）納入禁止投資的黑名單當中。

去年11月初，美國總統特朗普（Donald Trump）曾簽署行政命令，禁止任何美國民眾或企業交易31間中國企業，指這些企業涉及解放軍背景，對美國國家安全構成威脅。據悉美國國務院和國防部部門近期正就擴大這一名單進行商議。

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作為中國市值最大的兩間龍頭企業，騰訊與阿里巴巴合計總市值超過1.3萬億美元，亦是美國熱門中概股之一，諸多美國互惠基金與投資者都持有相關股份，MSCI與富時羅素旗下指數亦有涵蓋，因此一旦這兩件公司被納入黑名單，對投資市場可謂影響頗大。

受消息拖累，中移動 、中聯通及中電信股價近日坐上過山車，截至13:30分，股價分別跌7%、10.4%及8.9%，騰訊及阿里巴巴則分別挫4%及4.3%。

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