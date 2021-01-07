  • 16°C
香港時間 : 2021107日 (四) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】促彭斯罷免特朗普 民主黨：煽動支持者爆衝突

環球社會熱點 10:42 2021/01/07

分享：

美國大選結果塵埃落定，美國於當地時間周三（6日）召開國會聯席會議，確認最終美國總統人選。現任總統特朗普（Donald Trump）早前曾多次呼籲支持者當日前往華盛頓集會及示威，一批特朗普支持者闖入美國國會並與警方爆發衝突，令美國國會確認程序一度停頓。多名民主黨人要求副總統彭斯（Mike Pence）引用美國第25修正案罷免特朗普，指責特朗普煽動支持者破壞國會大樓。

特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡 【下一頁】

民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於社交網站向彭斯表示，要求彭斯立刻引用第25修正案罷免特朗普，直言特朗普已「脫離現實」（detached from reality）。

另有最少4名民主黨人發聲譴責特朗普，包括眾議員普雷斯利（Ayanna Pressley）。他指責特朗普煽動支持者闖入國會大樓製造暴力，需要受到參眾兩院彈劾及罷免總統職務。

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可免職總統。第4節更指，如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明，指總統無法履行職責，則副總統可立即成為代理總統。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
2021/01/06
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
今日
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
【美國大選】共和黨失佐治亞州 黨友稱特朗普需負責
今日
【美國大選】共和黨失佐治亞州 黨友稱特朗普需負責
【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡
今日
【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡
【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會
今日
【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會
政治 遊行集會 請願示威 特朗普 彭斯 民主黨 美國 罷免 彈劾 美國國會

上一篇文章

【美國大選】彭斯稱無權阻拜登當選 特朗普怒斥：你無勇氣

下一篇文章

【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間10:00）
【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境
【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境
【美國大選】特朗普任期last day 據報飛往蘇格蘭渡過
【美國大選】特朗普任期last day 據報飛往蘇格蘭渡過
【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任