【美國大選】促彭斯罷免特朗普 民主黨：煽動支持者爆衝突

美國大選結果塵埃落定，美國於當地時間周三（6日）召開國會聯席會議，確認最終美國總統人選。現任總統特朗普（Donald Trump）早前曾多次呼籲支持者當日前往華盛頓集會及示威，一批特朗普支持者闖入美國國會並與警方爆發衝突，令美國國會確認程序一度停頓。多名民主黨人要求副總統彭斯（Mike Pence）引用美國第25修正案罷免特朗普，指責特朗普煽動支持者破壞國會大樓。

特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡 【下一頁】

民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於社交網站向彭斯表示，要求彭斯立刻引用第25修正案罷免特朗普，直言特朗普已「脫離現實」（detached from reality）。

另有最少4名民主黨人發聲譴責特朗普，包括眾議員普雷斯利（Ayanna Pressley）。他指責特朗普煽動支持者闖入國會大樓製造暴力，需要受到參眾兩院彈劾及罷免總統職務。

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可免職總統。第4節更指，如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明，指總統無法履行職責，則副總統可立即成為代理總統。

責任編輯：郭麗明