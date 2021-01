【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會

美國大選結果塵埃落定,美國國會於當地周三(6日)下午舉行特別聯席會議,認證總統選舉人團投票結果。有大量支持美國總統特朗普的示威者就美國大選結果於華盛頓示威,更闖入美國國會導致國會認證程序受阻。特朗普於社交媒體發布影片,聲稱即使美國大選結果遭偷竊,但仍呼籲支持者回家。

【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡 【下一頁】

【美國大選】逾170間巨企CEO籲國會確認拜登當選 【下一頁】

數以千計的特朗普(Donald Trump)支持者於華盛頓參加「拯救美國」(Save Amercia)遊行,聲稱不滿美國大選出現「舞弊」。其後有大量支持特朗普的示威者闖入美國國會山莊,期間更與華盛頓警方發生衝突。

特朗普數小時後於Twitter發布一段長約一分鐘的短片。特朗普表示明白支持者受傷的心情(know you're hurt),又形容選舉結果被偷竊。但他呼籲支持者需要回家,並且是以和平方式回家(go home and go home in peace)。

特朗普強調支持者必須遵守法紀(Law and order),及尊重美國的偉大人民,我們不希望任何人受傷。

美國候任總統拜登(Joe Biden)則發表電視演說,期間形容闖入國會的特朗普支持者為暴民(mob)。拜登更批評示威者的行為,稱美國的民主在當下遭受到前所未有的攻擊。

責任編輯:鄭錦玲