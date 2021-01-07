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【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會

環球政治 10:35 2021/01/07

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美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。有大量支持美國總統特朗普的示威者就美國大選結果於華盛頓示威，更闖入美國國會導致國會認證程序受阻。特朗普於社交媒體發布影片，聲稱即使美國大選結果遭偷竊，但仍呼籲支持者回家。

【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡 【下一頁】

【美國大選】逾170間巨企CEO籲國會確認拜登當選 【下一頁】

數以千計的特朗普（Donald Trump）支持者於華盛頓參加「拯救美國」（Save Amercia）遊行，聲稱不滿美國大選出現「舞弊」。其後有大量支持特朗普的示威者闖入美國國會山莊，期間更與華盛頓警方發生衝突。

特朗普數小時後於Twitter發布一段長約一分鐘的短片。特朗普表示明白支持者受傷的心情（know you're hurt），又形容選舉結果被偷竊。但他呼籲支持者需要回家，並且是以和平方式回家（go home and go home in peace）。

特朗普強調支持者必須遵守法紀（Law and order），及尊重美國的偉大人民，我們不希望任何人受傷。

美國候任總統拜登（Joe Biden）則發表電視演說，期間形容闖入國會的特朗普支持者為暴民（mob）。拜登更批評示威者的行為，稱美國的民主在當下遭受到前所未有的攻擊。

責任編輯：鄭錦玲

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