【美國制裁】富瑞：紐交所NYSE屢轉彎疑點重重　短期避開三大中資電訊股、基本面正改善

▲ 昨天晚上（6日‧）紐交所再度公布，將對中移動、聯通、中電信的ADR進行除牌，下周一（11日）正式生效。

紐約證交所NYSE連日急轉軚，昨日重新強制中國三大電訊商中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） 的ADR除牌。富瑞發表報告指，儘管紐交所多次改變除牌決定，但預計三大電訊商最終仍會被納入投資禁令範圍內，近日事件反映特朗普政府內部對制華政策存在分歧，當中仍有不少疑點值得探討。

紐交所最初是於12月31日公布，因應美國監管，將三大中資電訊商除牌，但香港時間本周二（5日）宣布煞停三家公司的ADR除牌決定。隨美國財政部介入後，紐交所昨晚（6日）再度公布，重新要求中移動、聯通、中電信ADR除牌，下周一（11日）正式生效。

紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌，詳情可見﹕【下一頁】

1. 為何紐交所一度煞停ADR除牌決定？

彭博引述消息指，美國財長努欽不同意紐交所撤回三大電訊商除牌計劃，因此紐交所昨晚再度決定向三大電訊商除牌ADR。但紐交所何以在周一急急轉軚？紐交所在除夕日公布將三間中資電訊商的ADR除牌，其後再在周二煞停相關決定，當中只相隔了短短幾天時間。截至目前為止，外界仍未能得知在本周一時，有甚麼因素驅使紐交所突然撤回決定。

2. 為何中海油 （00083） 沒有被紐交所同時除牌？

富瑞分析，中海油母企中海油集團早前在12月28日已經被列入美國列為與軍方相關企業，但紐交所至今仍未公布任何對中海油集團除牌的決定，反而先對三大電訊商除牌，紐交所對三大電訊商與中海油的態度有所不同，當中過程令人費解。

三大中資電訊股短期內仍受壓 但基本面持續改善

近日股價方面，富瑞預料三大中資電訊股短期內仍會受壓，當中以中國電信跌幅最大。自11月特朗普簽署行政命令禁止美國資金投資三大電訊商後，中國聯通、中移動、中國電信股價分別累計下跌10%、18%和22%，目前已跌到低位。富瑞分析，三大電訊商本身基本面持續改善，加上美國投資者紛紛拋貨，投資者現時可以低位入貨。三大中資電訊股中，富瑞首選中國電信，其後分別為中國聯通和中移動。

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編輯﹕賴奕羚