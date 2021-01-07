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【李小加動向】李小加加入HKbitEX？　內媒撤回報道後創辦人終開腔：無中生有（第四版）

股市 17:46 2021/01/07

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李小加辭任港交所行政總裁後， 獲港交所委任為董事會高級顧問。

內地《證券時報》周四報道指， 剛卸任的港交所 （00388） 前行政總裁李小加，可能加入多名港交所前員工有份聯合創辦「香港數字資產交易所」（HKbitEX），惟未獲李小加證實。HKbitEX早前多名港交所前高層加盟，目前7位管理層有3位曾任港交所要職。

最先發布有關傳聞的證券時報網，相關報道在其網站已經「不存在」。本報曾向HKbitEX查詢，公司發言人稱暫不評論傳聞。而緊隨證券時報將報道下架後，另有內地傳媒轉載HKbitEX創始人兼行政總裁高寒在社交媒體發文指「近期媒體不實報道，純屬無中生有」，籲大家不要轉發報道。

有內地媒體轉載高寒在社交媒體的回應。（網上圖片）

李小加指港人一定要動【下一頁】

李小加辭任港交所行政總裁後， 獲港交所委任為董事會高級顧問。他多番強調，香港是他的家、不會離開，而且離任港交所後仍會留在金融行業，又說相信很快可以同大家見面。

李小加形容港交所11年「尋夢」、發展不可逆轉　最困難時刻是...【下一頁】

HKbitEX 2019年成立，創辦人兼行政總裁高寒曾效力港交所，近期多名港交所前高層也加入該機構，前上市審查組聯席主管史琳就出任首席開發總監。

HKbitEX於去年12月宣布，完成1000萬美元A2輪融資，領投機構包括安領國際 （01410） 子公司和韓華資產（Hanwha Asset Management）。本輪跟投HKbitEX的機構包括現有投資者德鼎創新基金（Draper Dragon Innovation Fund III）、建峰資本管理（QBN Capital），聯想創投，領渢資本以及Algorand等則在此輪新加入投資HKbitEX。

HKbitEX目前正申請證監會虛擬資產交易牌照。

（第二版加入HKbitEX初步回應；第三版加入內媒撤回報道；第四版加入高寒社交媒體回應）

相關文章：

【虛擬資產】HKbitEX完成1000萬美元融資　此前獲多名港交所前高層加入

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編輯：吳敏芳

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