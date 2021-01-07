  • 17°C
香港時間 : 2021107日 (四) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李小加動向】李小加傳加入香港數字資產交易所HKbitEX　多名港交所前高層早前已加盟（第二版）

股市 12:21 2021/01/07

分享：

李小加辭任港交所行政總裁後， 獲港交所委任為董事會高級顧問。

內地《證券時報》報道指， 港交所 （00388） 多名前員工有份聯合創辦「香港數字資產交易所」（HKbitEX）， 並獲得多名港交所前高層加盟。報道稱，剛卸任的港交所前行政總裁李小加也可能加入這團隊， 但未獲李小加證實。HKbitEX目前7位管理層有3位曾任港交所要職。

本報正向HKbitEX查詢，公司發言人稱暫不評論傳聞。

李小加指港人一定要動【下一頁】

李小加辭任港交所行政總裁後， 獲港交所委任為董事會高級顧問。他多番強調，香港是他的家、不會離開，而且離任港交所後仍會留在金融行業，又說相信很快可以同大家見面。

李小加形容港交所11年「尋夢」、發展不可逆轉　最困難時刻是...【下一頁】

HKbitEX 2019年成立，創辦人兼行政總裁高寒曾效力港交所，近期多名港交所前高層也加入該機構，前上市審查組聯席主管史琳就出任首席開發總監。

HKbitEX於去年12月宣布，完成1000萬美元A2輪融資，領投機構包括安領國際 （01410） 子公司和韓華資產（Hanwha Asset Management）。本輪跟投HKbitEX的機構包括現有投資者德鼎創新基金（Draper Dragon Innovation Fund III）、建峰資本管理（QBN Capital），聯想創投，領渢資本以及Algorand等則在此輪新加入投資HKbitEX。

HKbitEX目前正申請證監會虛擬資產交易牌照。

（第二版加入HKbitEX初步回應）

相關文章：

【虛擬資產】HKbitEX完成1000萬美元融資　此前獲多名港交所前高層加入

港交所前高層史琳過檔加密貨幣公司　團隊半數曾任職港交所

【李小加專訪】李小加：金融不姓美、不姓中、只姓資 「香港金融永遠不會差」

【李小加專訪】李小加：全世界包容少了　港人一定要動「要麼自己動，要麼別人動」

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：吳敏芳

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

【內房數據】建業地產去年銷售升逾1% 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）

下一篇文章

【零售寒冬】卓悅控股中途停牌 以公布內幕消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　三大電訊股跌7%至9%（第三版）
【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　三大電訊股跌7%至9%（第三版）
【新股IPO】新紐科技超購逾440倍、掛牌次日微升0.5%　投資界：個別例子
【新股IPO】新紐科技超購逾440倍、掛牌次日微升0.5%　投資界：個別例子
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）