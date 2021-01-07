【李小加動向】李小加傳加入香港數字資產交易所HKbitEX　多名港交所前高層早前已加盟

▲ 李小加辭任港交所行政總裁後， 獲港交所委任為董事會高級顧問。

內地《證券時報》報道指， 港交所 （00388） 多名前高層離職後聯合創辦「香港數字資產交易所」（HKbitEX）， 並獲得多名港交所前高層加盟，其中港交所前行政總裁李小加亦有可能加入這個團隊， 但未獲李小加證實。「香港數字資產交易所」其中7位管理層有3位曾任港交所要職。

李小加指港人一定要動【下一頁】

李小加辭任港交所行政總裁後， 獲港交所委任為董事會高級顧問。他曾表示，香港是他的家， 不會離開香港， 未來仍然會留在金融行業一， 又說相信很快可以同大家見面。

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HKbitEX 2019年成立，創辦人兼行政總裁高寒曾效力港交所，近期多名港交所前高層也加入該機構，前上市審查組聯席主管史琳就出任首席開發總監。

HKbitEX於去年12月宣布，完成1000萬美元A2輪融資，領投機構包括安領國際 （01410） 子公司和韓華資產（Hanwha Asset Management）。本輪跟投HKbitEX的機構包括現有投資者德鼎創新基金（Draper Dragon Innovation Fund III）、建峰資本管理（QBN Capital），聯想創投，領渢資本以及Algorand等則在此輪新加入投資HKbitEX。

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編輯：吳敏芳