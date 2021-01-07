【港股市況】恒生指數跌百點　中資電訊股挫聯通跌逾8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，道指升437點，港股今早輕微高開，恒生指數開報27715點，升23點。中資電訊股及騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等科技股下挫，而滙豐 （00005） 為主的金融股撐市，港股早段反覆靠穩。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【HKbitEX】傳李小加擬加入香港數字資產交易所

即市走勢：

【10︰50】京東健康 （06618） 跌逾5%；阿里健康 （00241） 跌逾4%；平安好醫生 （01833） 跌近3%。

【10︰42】微創心通準備來港上市集資15.6億 每持200股微創醫療可優先認購1股微創心通

【10︰37】恒生科指跌逾3% 資金湧入科指反向7552彈逾6%

【10︰34】大市最新跌約65點，報27626點。

【10︰31】騰訊 （00700） 跌幅擴至4%；阿里巴巴 （09988） 跌半成；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾6%。

【小米股價】小米連跌兩日再跌逾6% 瑞銀籲沽售僅看22元

【10︰19】本地銀行股造好，除滙豐 （00005） 升逾3%外；恒生 （00011） 升逾5%；渣打 （02888） 升逾7%；中銀香港 （02388） 升近3%；東亞 （00023） 升0.2%。

【10︰16】恒生指數跌近100點，報27595點，跌96點。

【10︰16】恒生科技指數跌3%，報8347點。

【10︰14】卓悅 （00653） 短暫停牌，停牌前報0.148元無升跌，成交近1.2萬元。

【10︰06】聯通 （00762） 跌逾8%；中移動 （00941） 、中電信 （00728） 跌逾6%。

【10︰03】小米 （01810） 跌幅擴大至逾6%，低見31.65元。

【09︰56】 美高梅 （02282） 股價升逾4%，高見12.86元。 雪湖資本建議美高梅中國引入一家內地企業成為公司持股20%的戰略投資者，美團 （03690） 、攜程（美：TCOM）、華住 （01179） 、融創中國 （01918） 在列。

【濠賭股】美高梅升逾4% 雪湖資本建議美高梅中國引入持股20%戰投，美團、攜程、華住、融創中國均為候選

【09︰50】吉利 （00175） 升幅擴大至逾7%，破頂高見28.4元；比亞迪 （01211） 升逾2%；華晨 （01114） 升1%；長汽 （02333） 升逾3%。

【吉利股價】吉利飈逾6% 去年銷量達標 2021銷量目標153萬部

【09︰48】恒生指數最新轉升約56點，報27748點。

【09︰44】比特幣再度破頂升穿37000美元 區塊鏈概念股火幣科技升4%

【09︰44】思摩爾 （06969） 跌逾6%，低見60.2元。

【09︰40】金融股逆市上升，滙豐 （00005） 升逾4%；友邦 （01299） 升逾3%；內銀股建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾2%；中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾1%。

【滙豐HSBC股價】美十年債息升穿1厘 滙豐倫敦股價急升一成後港股價再升5%

【09︰38】中芯國際 （00981） 逆市再上，股價升逾4%，高見23.1元。

【中芯國際】中芯國際即日遭美國OTC市場除牌、MSCI正式剔出指數系列

【09︰37】港股早段轉跌約50點，報27642點。

【09︰35】美時醫療已委兩間上市負責行 最快今年上半年遞交上市申請

【09︰34】ATMXJ下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌3%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾4%；京東 （09618） 跌5%。

【09︰32】滙豐 （00005） 升逾半成，高見43.8元。

【09︰30】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴大至逾4%，低見218.2元。

【09︰26】滙豐 （00005） 股價造好，滙豐升4.8%，開報43.5元。

【09︰25】中移動 （00941） 跌逾6%；聯通 （00762） 、中電信 （00728） 跌近5%。紐交所再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌。

【09︰20】恒指開報27715點，升23點。騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；中移動 （00941） 跌逾6%。

【09︰14】即月期指開報27700點，升69點。

【09︰05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有1200億元人民幣到期逆回購，當日實現淨回籠1100億元人民幣。

【08︰44】恒指黑期跌約7點，報27707點；道指期貨升12點，報30732點。

【08︰15】康方生物 （09926） 配售3,000萬股，配售價每股39.6元，較上日收市價41.5元折讓約4.6%，集資11.88億元。

【配股潮】康方生物折讓4.6%配售3,000萬股 集資11.88億元

【07︰45】據華爾街日報引述消息指，美國政府正考慮禁止美國人投資騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） ，並持續在討論限制投資騰訊及阿里巴巴，對市場會否有深遠影響。

【美國制裁】騰訊ADR阿里巴巴ADS突瀉逾5% 華爾街日報：美政府考慮禁止美國人投資

【07︰45】紐約證交所NYSE公布指，根據美國財政部1月5日指引，將中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR除牌，下周一（11日）正式生效。

【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌 中移動ADR收市低7.8%（第三版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.74元，升2.24元或5.4%；騰訊 （00700） ADR折合報570.8元，跌25.7元或4.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報220.59元，跌9.41元或4.1%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股個別發展，道指一度飆逾600點，但美國國會大樓示威活動限制升勢，收報30,829點，升437點或1.44%創新高。標指收報3,748點，升21點或0.57%；納指收報12740點，跌78點或0.61%。

港股ADR收報27430點，跌262點或近1%。

道指升437點港股ADR跌262點 紐約期金跌逾2%

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責任編輯︰梁浩碩