【港股市況】恒生指數升23點　中移動跌逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，道指升437點，港股今早輕微高開，恒生指數開報27715點，升23點。騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；中移動 （00941） 跌逾6%。

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焦點新聞：

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即市走勢：

【09︰25】中移動 （00941） 跌逾6%；聯通 （00762） 、中電信 （00728） 跌近5%。紐交所再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌。

【09︰20】恒指開報27715點，升23點。騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；中移動 （00941） 跌逾6%。

【09︰14】即月期指開報27700點，升69點。

【09︰05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有1200億元人民幣到期逆回購，當日實現淨回籠1100億元人民幣。

【08︰44】恒指黑期跌約7點，報27707點；道指期貨升12點，報30732點。

【08︰15】康方生物 （09926） 配售3,000萬股，配售價每股39.6元，較上日收市價41.5元折讓約4.6%，集資11.88億元。

【配股潮】康方生物折讓4.6%配售3,000萬股 集資11.88億元

【07︰45】據華爾街日報引述消息指，美國政府正考慮禁止美國人投資騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） ，並持續在討論限制投資騰訊及阿里巴巴，對市場會否有深遠影響。

【美國制裁】騰訊ADR阿里巴巴ADS突瀉逾5% 華爾街日報：美政府考慮禁止美國人投資

【07︰45】紐約證交所NYSE公布指，根據美國財政部1月5日指引，將中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR除牌，下周一（11日）正式生效。

【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌 中移動ADR收市低7.8%（第三版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.74元，升2.24元或5.4%；騰訊 （00700） ADR折合報570.8元，跌25.7元或4.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報220.59元，跌9.41元或4.1%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股個別發展，道指一度飆逾600點，但美國國會大樓示威活動限制升勢，收報30,829點，升437點或1.44%創新高。標指收報3,748點，升21點或0.57%；納指收報12740點，跌78點或0.61%。

港股ADR收報27430點，跌262點或近1%。

道指升437點港股ADR跌262點 紐約期金跌逾2%

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責任編輯︰梁浩碩