【疫情焦點】全球確診新增49萬宗　美國新增20萬

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【HKbitEX】傳李小加擬加入香港數字資產交易所
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月7日早上8時15分，全球累計87,756,219宗新冠肺炎確診病例，較上日增加496,067宗。累計1,890,918死亡個案，較上日增加7,944宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|209,902
|21,820,324
|369,443
|意大利
|0
|2,201,945
|76,877
|英國
|62,527
|2,845,236
|77,470
|西班牙
|0
|1,982,544
|51,430
|法國
|25,066
|2,763,073
|66,699
|德國
|11,845
|1,841,228
|38,199
|中國
|0
|87,216
|4,634
|香港
|0
|9,075
|154
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩