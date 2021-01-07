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【疫情焦點】全球確診新增49萬宗　美國新增20萬

Hot Talk 08:30 2021/01/07

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【疫情焦點】全球確診新增49萬宗　美國新增20萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月7日早上8時15分，全球累計87,756,219宗新冠肺炎確診病例，較上日增加496,067宗。累計1,890,918死亡個案，較上日增加7,944宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 209,902 21,820,324 369,443
意大利 0 2,201,945 76,877
英國 62,527 2,845,236 77,470
西班牙 0 1,982,544 51,430
法國 25,066 2,763,073 66,699
德國 11,845 1,841,228 38,199
中國 0 87,216 4,634
香港 0 9,075 154

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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