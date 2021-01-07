▲ 【配股潮】康方生物折讓4.6%配售3,000萬股 集資11.88億元

康方生物 （09926） 配股，康方生物公布配售3,000萬股，相當於經擴大已發行股本約3.67%，配售價每股39.6元，較康方生物上日收市價41.5元折讓約4.6%，集資11.88億元。

完成後，所得款項淨額約為11.71億元，將用於設立集團商業化團隊以籌備於2022年推出AK104（PD-1/CTLA-4），並繼續聘任及留任國內外市場的人才；於中國廣州及中山翠亨新區建設並發展新生產設施，以增加產能配合集團的發展；為領先腫瘤學項目（包括PD-1/CTLA-4、PD-1/VEGF、CD47）及非腫瘤學項目更多的國際臨床試驗需求提供資金；資助並加快其他臨床項目（包括PCSK9、IL12/IL23）的發展；及於適當時用於其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩