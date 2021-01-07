蘋果App Store用戶元旦日花費5.4億美元創紀錄高

▲ 蘋果App Store用戶元旦日花費5.4億美元

蘋果（美：AAPL）發表年度服務報告，蘋果表示在元旦當日，App Store客戶創下5.4億美元單日支出紀錄。蘋果股價跌逾3%，收報126.66美元，盤後升0.5%，報127.32美元。

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蘋果又指，2020年平安夜至新年前夜的一星期時間，App Store數字商品及服務銷售額達18億美元。

另外，蘋果稱Apple Books新客戶數量顯著增長，月活躍用戶人數達到9000萬人。

不過，報告並未提及一些較新的訂閱服務用戶情況更新，如Apple TV+、Apple Music及Apple Fitness+等。

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責任編輯︰梁浩碩