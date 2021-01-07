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道指升437點港股ADR跌262點　紐約期金跌逾2%

股市 07:27 2021/01/07

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道指升437點港股ADR跌262點　紐約期金跌逾2%

道指升437點
美股個別發展，道指一度飆逾600點，但美國國會大樓示威活動限制升勢，收報30,829點，升437點或1.44%創新高。標指收報3,748點，升21點或0.57%；納指收報12740點，跌78點或0.61%。

港股ADR跌262點
港股ADR收報27430點，跌262點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.74元，升2.24元或5.4%；騰訊 （00700） ADR折合報570.8元，跌25.7元或4.3%。

國際油價升逾1%
油價升逾1%，美國原油庫存下跌，加上沙特主動下月起每日減產100萬桶，紐約期油收報50.63美元，升0.70美元或1.4%；布蘭特期油收報54.3美元，升0.70美元或1.3%。

美滙指數先跌後彈
美元跌至近3年低後回順，美滙指數一度低見89.206後反彈，最新報89.41。歐元兌美元報1.2335；美元兌日圓報103.06。

美國十年期債息報1.04厘。

紐約期金跌2.3%
美債息上升，降低黃金作為避險工具吸引力，紐約期金收報1908.6美元，跌45.8美元或2.3%。現貨金於1922美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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