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【美國大選】特朗普支持者國會爆衝突增至4死 （女示威者中槍亡，有片）

環球政治 14:14 2021/01/07

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【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡

美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地時間周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。大批支持美國總統特朗普的示威者，突然闖入美國國會，並與警方爆發衝突，警方隨即使用催淚彈驅散示威人群。據美聯社報道指，衝突造成的死亡人數增至4人。美國華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）宣布，美國華盛頓在當地時間傍晚6時起開始全城宵禁。

數以千計的特朗普支持者於華盛頓參加「拯救美國」遊行，宣稱不滿美國大選出現「舞弊」。特朗普在華盛頓國家廣場對支持者發表演說，稱他「永遠不會認輸」。

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而在美國國會確認選舉人團投票結果期間，大批支持特朗普的示威者，突然闖入美國華盛頓國會山莊，與警方爆發衝突，令確認流程被迫中斷。

有傳媒引述白宮表示，美國已出動國民警衞隊平亂。有照片顯示國會內部有玻璃窗被打破，國會警察要舉槍，向著窗外戒備。

註：以下影片含有血腥畫面，可能引致情緒不安。

影片來源：TheResistance

美國候任總統拜登譴責暴亂活動，特朗普則呼籲示威者和平，但仍拒絕自己在大選中落敗。

特朗普在社交專頁要求示威者停止暴力。他在之前另一段帖文，呼籲支持者保持和平。

白宮發言人麥克納尼表示，已應特朗普要求，已經要求國民警衛軍出動應對。副總統彭斯則指，攻擊國會的行為是不能容忍，參與者面臨檢控，要求示威者停止暴力，立即離開國會山莊。

責任編輯：林嘉莉、柯志宏

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