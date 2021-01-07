【美國制裁】美國據報考慮禁止美國投資騰訊及阿里巴巴 騰訊阿里跌約5%（第二版）

▲ 美國制裁未止，報道指，美國考慮禁止美國人投資騰訊及阿里巴巴。

美國大選陷新一輪亂局，但制裁華企活動或未休止，最新傳向兩大中資科網巨企騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 出手。綜合路透、華爾街日報報道，美國政府正考慮將騰訊、阿里巴巴列入受中國軍方控制的黑名單，或命令禁止美國人及機構投資騰訊、阿里巴巴，並持續在討論限制投資兩大科企對市場的影響，但仍未確定是否通過該項禁令。阿里巴巴今早最多跌6%，騰訊則最多跌近半成。

至中午收市，阿里巴巴報220.4元，跌4.2%，成交54.47億元。騰訊則報570元，跌4.4%，成交達138.6億元。

圖看美國制裁中資企業

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路透消息指，美國國防部目前未有最終決定在現有被指涉及中國軍方控制的名單中加入騰訊、阿里巴巴，也在討論加入更多其他企業。報道指，若特朗普簽署行政命令，美國投資者最快今年11月後不可再買騰訊、阿里巴巴股份。

特朗普近期加快對中國企業出手，包括本周發出行政命令，限制美國與支付寶、微信支付等中國支付應用程式交易。

特朗普簽令禁支付寶、微信支付 中國外交部： 採取必要措施維護權益 ，可見【下一頁】

美國政府一直加大阻撓投資聲稱與中國軍方有聯繫的企業，昨日美國財政部便指令紐交所重新將三大中資電訊股中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中電信 （00728） 除牌。

圖看近期國際指數公司行動

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記者：譚志偉