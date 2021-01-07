【瑞幸咖啡】瑞幸管理層聯署舉報CEO郭謹一中飽私囊　郭否認並稱「員工被裹挾簽字」

▲ 瑞幸咖啡造假風波未完，內部管理再出現亂局。

內地傳媒報道，近日網上流出一封瑞幸員工聯署的「請求信」，希望董事會和大股東立即罷免現任董事長兼首席執行官郭謹一。該信件直斥郭謹一「無德無能」又稱公司已經到了存亡的邊緣。然而，郭謹一回應員工聯署時稱，聯署是在1月3日由前董事長陸正耀、前CEO錢治亞等組織並主持起草，部分當事員工不明真相，被裹挾簽字。

在去年爆出財務造假風波後，郭謹一自2020年7月，被任命為瑞幸咖啡新任CEO和董事長；陸正耀、劉二海、黎輝、邵紹鋒不再擔任董事會成員。然而，近日多位瑞幸管理層員工「聯署」，要求董事會換人。

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聯署信中提到︰「為維護廣大員工、消費者和投資人的利益，我們鄭重請求郭謹一的董事長和CEO職務，並儘快任命新的公司高級管理層。」

郭謹一︰員工不明真相、被裹挾簽字

然而瑞幸咖啡董事長郭謹一回應稱，舉報信是在1月3日陸正耀、錢治亞等組織並主持起草，部分當事員工不明真相，被裹挾簽字。

郭謹一表示，自任職以來，所作所為問心無愧。同時，也提請董事會對此次舉報的組織者和過程動機進行調查。「公司現在經營穩定，收入向好，是一些造假出局人絕不想看到的。惡意挖角，不斷造謠，企圖破壞公司、禍亂團隊，請全體瑞幸人有正確的認識！」

聯署信稱郭中飽私囊

目前雙方仍各執一詞，員工聯署信中提及郭謹一有中飽私囊行為，內容如下︰

郭謹一在供應鏈方面，為達到中飽私囊的目的，清洗和控制採購體係人員，破壞供應鏈原有獨立的審核內控機制，此外他還通過一家名為「北京克瑞斯通供應鏈管理」的公司為自己套現牟利，甚至存在貪腐現象。 郭謹一在管理方面剷除異己、黨同伐異，這導致公司大量優秀人才正在流失。如不及時改正，今年春節前後將會形成公司大量人才的流失潮。因其個人能力不足給公司造成隱患，公開信舉例稱，郭謹一擔任CEO以來，瑞幸產品原材料品質越來越差，但採購價格卻越來越高。他把原有的大品牌供應商逐步換成他個人更容易獲利的、品質差的二三線品牌，從原有的廠商直採逐步替換為代理商採購；同時通過產品的更替大肆提高採購成本。

郭謹一其後否認指控，並言︰「我個人已第一時間提請董事會成立調查組，就所述事件對我進行調查，以還原事實真相！我已向董事會保證不干預調查組工作，全力配合調查。」

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編輯︰侯景成