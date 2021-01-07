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【美股焦點】參議院補選對美股有何影響？市場看好周期股、價值股　惟科網股受累

股市 00:32 2021/01/07

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美國參議院選舉對金融市場影響甚廣。

市場關注美國參議院補選結果，民主黨籍候選人Raphael Warnock 目前率先奪得一席，另一名民主黨候選人Jon Ossoff因票數領先已自行宣布當選。換言之，共和黨很可能失去參議院的掌控權。市場普遍認為，民主黨會加大開支及債務，從而對經濟成長產生積極影響，同時提振通脹。長遠而,言，對債券、美元，以及美元等長期資產則不利，美國貿易赤字將激增。

美國10年期債息已率先抽升，重上1厘水平，為去年3月以來首次。Stifel首席華盛頓政策策略師 Brian Gardner稱，新一屆政府加大財政刺激力很大機會，這可能會推動周期股反彈。惟他亦提醒，股市可能會拋售，因市場擔心民主黨可能會利用其多數優勢，推動國會通過一項比目前更為激進的議程。

民主黨此前多次主張加強對大型科網企業加強監管，並要求增加企業稅，加稅的威脅可能會進一步不利科技股。

瑞銀市場策略主管Peter Rosenstreich表示，市場正在關注民主黨全勝對經濟復甦的影響。財政刺激和基礎設施支出的預期增加，對價值或周期性股票說是個好兆頭，科技股受益可能沒那麼多，這可能與它們估值過高有關。

相關文章︰【美股開市搶先睇】納指期貨跌幅縮至1.3%　Tesla大摩看810美元

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編輯︰侯景成

美股 民主黨 股票 美國民主黨

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