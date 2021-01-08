【滙豐HSBC股價】滙豐股價逆市回吐 曾失守43元關

▲ 滙豐昨日急彈5%後，今日略見回吐。

憧憬美國出現「藍色浪潮」利財政刺激措施出爐，美國10年期國債孳息率升穿1厘，資金加快流入傳統金融股。其中，滙豐HSBC （00005） 股價昨日揚升近5%後，今日逆市見回吐，一度失守43元。有分析員指，金融股估值低且經濟持續復甦，看好金融股今年可以維持升勢。

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滙豐股價今日見輕微回吐，輕微高開約0.7%後，股價跌幅加大，早段曾低見42.55元。滙豐最新報43.1元，跌0.69%，成交額8.02億元。

有外資行分析員指，國際銀行股升勢主要受惠於，資金由增長股換馬至估值較落後的價值型股份，他估計在估值低、環球經濟加快復甦的背景下，銀行股今年股價會持續上揚。他又補充，滙豐去年底獲准恢復派息，「有一定程度的明朗性（clarity）」，對氣氛都有利好。

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另一國際銀行同業渣打集團 （02888） 股價走勢相對反覆，今早創逾1個月高、見54.45元後，股價同樣見回吐。渣打最新報53.65元，跌0.6%，成交3,218.7萬元。

美國10年期國債息率升穿1厘，是美國3月疫情惡化以來首次。美國30年期國債孳息率亦升至1.84厘，同樣是去年3月以來新高。

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記者：譚志偉