【開市9點半】紐交所NYSE收「最新指引」後轉軚除牌三大電訊商　Tesla仍愛中國市場料最大對手來自內地

（1）中美角力新一年仍是市場主題，紐約證交所NYSE意外收回中國三大電訊商中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR的除牌決定後，昨晚宣稱收到「最新指引」，決定把上述公司除牌。不過，有美國公司則繼續力攻內地市場，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）接受訪問時稱，Tesla 最具競爭力的公司有可能來自中國，認為那裡有好的公司，員工也十分努力。

即睇開市9點半重點：

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【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌 中移動ADR曾跌3.7%（第三版）

（2）Tesla特斯拉（美：TSLA）首季付運相當理想，據Tesla官網顯示，國產Model Y長續航版預計交付日期，已變更為第二季。

【Tesla】國產Model Y首季付運額爆滿 馬斯克：冀每年售2000萬輛汽車 Tesla最大競爭對手或來自中國

（3）外圍風險雖動盪，港股市場動力卻未算差，今年首3個交易日，港股通已總共吸資366億元，平均每日吸資122億元，較2020年全年及第四季日均吸資30億及35億元的速度大增。

【資金流向】北水3日吸逾300億 買什麼股份？

（4）今年為十四五規劃開局年，市場看好中資消費股前景，花旗發表報告指，相信投資者今年聚焦企業盈利持續性及長線投資因素，並看好8隻中資消費股，當中6隻為港股。

【國策受惠股】中資消費股迎來爆發期、海底撈續破頂 花旗首選6隻港股

（5）瑞信發表中資互聯網股2021年展望報告，確立今年四個關鍵主題：（1）部署疫情後的結構性機會；（2）第二流量獲取成本上升；（3）監管收緊成為經常性風險；（4）撤換至落後的潛力股。

【2021展望】瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務 薦四大關鍵主題首選騰訊

（6）瑞銀最新將小米目標價由23元下調至22元，較最新價有35%的潛在跌幅，評級由「中性」下調至「沽售」。

【小米股價】小米曾跌7%後回穩 瑞銀籲沽售僅看22元

（7）中芯之美國預托證券股份（ADS）於2019年從紐約證券交易所退市後，最新亦獲美國場外證券的金融市場（OTCQX）的營運者OTC Markets Group通知，根據行政命令和相關監管指引，中芯將從1月6日交易結束時被撤出OTCQX市場，不再具資格在OTC Link ATS 上報價或交易。

【中芯國際】中芯國際即日遭美國OTC市場除牌、MSCI正式剔出指數系列

（8）快速支付系統「轉數快」（FPS）又有最新數據，根據香港銀行同業結算公司的統計，截至去年底止，累計錄得逾687萬個帳戶登記，一年驟增超過285萬個新登記，增幅高達71%。專家指，電子支付上客量續創新高，主要凸顯疫下刺激綫上服務需求急增。

【轉數快】轉數快帳戶突破687萬個 一年驟增逾285萬個新登記

（9）美元走弱利好亞洲資產表現，瑞士百達資產管理推出瑞士百達亞洲債券收益基金，將於1月15日正式成立，基金成立時的目標派息率約為5厘。

瑞士百達資管料資金續追逐亞洲資產 推亞洲企業債券基金

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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