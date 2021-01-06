【濠賭股】雪湖資本建議美高梅中國引入持股20%戰投，美團、攜程、華住、融創中國均為候選

▲ 雪湖資本建議美高梅中國引入持股20%的新戰投，候選包括美團、攜程、華住、融創中國。

澳門賭牌將於2022年年中到期，新博彩法將於今年下半年公開咨詢。雪湖資本建議美高梅中國（02282）引入一家內地企業成為公司持股20%的戰略投資者，相信新戰投可以為美高梅中國和澳門帶來高質量的非博彩資源，而非博彩元素是2022年澳門新博彩牌照競標的關鍵因素。雪湖資本提出戰投候選名單，美團（03690）、攜程（美：TCOM）、華住（01179）、融創中國（01918）在列。

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雪湖資本為美高梅中國最大的公眾股東，持有7.5%股權，約2.85億普通股。

雪湖資本創辦人兼CEO馬自銘致信美高梅董事會，稱正如此前和美高梅首席執行官William Hornbuckle所溝通，此項交易會是多方共贏的結果，能為美高梅中國及美高梅集團帶來顯著價值。

馬自銘在信中提出6大原因，（1）引入一家中國領先的消費互聯網平台或旅遊休閒服務企業的戰略投資者，可以為美高梅中國和澳門帶來高質量的非博彩資源，而非博彩元素是2022年澳門新博彩牌照競標的關鍵因素；

（2）美高梅中國聯席主席何超瓊和戰略投資者的潛在合作能夠促進澳門經濟多元化發展和粵港澳大灣區的融合；（3）在2022年獲取新博彩牌照的預期更加確定的前提下，美高梅中國的股價將被重估，為所有股東釋放價值；（4）此項交易能給美高梅集團提供充足的資本金，以全力以赴發展日本大阪度假酒店的機會，成為日本博彩度假酒店業中唯一的美資公司；（5）美高梅集團也能成為此次戰略投資者未來國際化業務的重要合作夥伴，特別是美國和日本出境游服務方面；（6）美高梅集團目前正在線上體育投注和線上博彩行業開展併購交易，出售美高梅中國的持股能夠為提供的必要現金。

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編輯：陳華