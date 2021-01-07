【何超瓊旗下】美高梅升近6%　雪湖資本建議引入中資戰投股東爭續牌　美團、融創在列

澳門賭牌將於2022年年中到期，澳門將於今年下半年公開諮詢新博彩法。美高梅中國 （02282） 最大公眾股東—雪湖資本建議，美高梅中國應引入一家內地企業成為公司持股20%的戰略投資者，相信新戰投可以為美高梅中國和澳門帶來優質非博彩資源，而非博彩元素是2022年澳門新博彩牌照競標的關鍵因素。

雪湖資本提出戰投候選名單，美團 （03690） 、攜程（美：TCOM）、華住 （01179） 、融創中國 （01918） 在列。

美高梅股價今早升逾4%，其後升幅擴大，最新升5.9%至13.02元，成交5200萬元。

澳門今年下半年公開諮詢修訂博彩法，詳情可見【下一頁】

雪湖資本為美高梅中國最大的公眾股東，持有7.5%股權，約2.85億普通股。

美高梅中國現時股權架構下，「賭王」何鴻燊女兒何超瓊持股22.49%股權，並為公司聯席董事長； 美資股東 美高梅國際酒店集團則持股55.95%。

雪湖資本創辦人兼CEO馬自銘致信美高梅董事會，稱正與美高梅首席執行官William Hornbuckle溝通，認為引入中資戰投能為美高梅中國及美高梅集團帶來顯著價值。

馬自銘在信中提出6大原因：

（1）引入一家中國領先的消費互聯網平台或旅遊休閒服務企業的戰略投資者，可以為美高梅中國和澳門帶來高質量的非博彩資源，而非博彩元素是2022年澳門新博彩牌照競標的關鍵因素；

（2）美高梅中國聯席主席何超瓊和戰略投資者的潛在合作能夠促進澳門經濟多元化發展和粵港澳大灣區的融合；

（3）在2022年獲取新博彩牌照的預期更加確定的前提下，美高梅中國的股價將被重估，為所有股東釋放價值；

（4）此項交易能給美高梅集團提供充足的資本金，以全力以赴發展日本大阪度假酒店的機會，成為日本博彩度假酒店業中唯一的美資公司；

（5）美高梅集團也能成為此次戰略投資者未來國際化業務的重要合作夥伴，特別是美國和日本出境游服務方面；