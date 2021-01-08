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【HKTVmall】港視擬推預約的士服務半日升逾3%　富瑞唱好上望14元

股市 12:51 2021/01/08

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富瑞看好香港電視業務前景。

香港電視 （01137） 今早股價一度高見12.16元，升5%，半日收報11.98元，升3.4%，成交金額5430萬元。公司於昨天舉行「Vision Day」透露今年業務發展，當中提夠於今年首季推出預約的士服務，第二季就推行海外派遞及二手商品市場業務。

富瑞：目標價14元

此外，投行富瑞早前發表研究報告唱好香港電視。報告稱，港視正加速向技術供應商轉型，透過旗下Shoalter，提供以自身成的商業模式成功為證的服務。另外，疫情亦提供了足夠的時間，讓消費者習慣出現了結構性變化，網購大行其道。該行給予港視「買入」評級，目標價14元。

富瑞認為，港視可靠着高質量服務及廣泛的貨品種類繼續領先市場。港視旗下HKTVmall提供超過50萬個「最小存貨單位」（Stock Keeping Unit）。而疫情造成了長期的消費習慣的結構性變化，加速了電商模式滲透，網購成為長期趨勢。根據歷史趨勢，消費者在進行首次網購後，會增加購物頻率。港視2020財年商品交易總額（GMV）達59.5億元，超出原先55.5億至57.5億元的目標。而2021財年的目標更達66至70億元，意味着11至18%的按年增長。

此外，富瑞亦看好港視的轉型，認為其技術解決方案業務Shoalter有相當潛力。該行解釋，當前HKTVmall的GMV只佔香港整體零售份額的1.7%。而港視已和一家零售企達成協議，預期會在2021年中推出綫上商城（online shopping mall），未來港視亦算與另外推出2至3家綫上商城。報告認為，港將加速轉型為技術平台，未5至10年相關業務有望貢獻逾半收入。

報告亦指出，港視正推出新措施強化與用戶、供應商之間的粘性，完善其數碼生態圈。

相關文章︰【HKTVmall】港視12月GMV錄5.7億按月增16.5%　港視早段股價升半成

【Google熱門搜尋榜】網民熱搜HKTVmall　港視股價今年累升2.6倍

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編輯︰侯景成

香港股票 零售 買入 香港電視（01137） HKTV

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