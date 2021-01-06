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【軟銀集團】挪威在線教育Kahoot擬3月上市　軟銀去年投資逾2億美元

股市 21:55 2021/01/06

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在線教育公司Kahoot擬3月歐洲上市，軟銀去年曾投資2.15億美元。

據外電報道，軟銀（Soft Bank）有份投資的挪威在線教育Kahoot擬第一季於挪威奧斯陸證券市場上市，將會成為今年首批上市的歐洲大型科網獨角獸之一，目前估值高達57億美元。去年10月，軟銀向Kahoot投資約2.15億美元，獲得該公司9.7%股權。

軟銀炒科技股蝕錢？詳情【下一頁】

Kahoot成立於2012年，提供基於遊戲的在線教育服務，活躍用戶高達2400萬。公司現時已在奧斯陸「泛歐成長型交易所」（Euronext Growth）上市，該交易所是挪威規模較小的公司尋求IPO的途徑。受惠於疫情，期間遠程學習需求大幅上升，推動Kahoot業績迅速增長，股價按年大漲逾400%。

Kahoot也先後得到軟銀、微軟（美：MSFT）及迪士尼（美：DIS）等公司的支持。去年10月，軟銀向Kahoot投資約2.15億美元，獲得該公司9.7%股權。Kahoot當時稱，已同意以每股46挪威克朗（約合5美元）的價格，向軟銀出售4300萬股新股。

Kahoot預計去年收入為4520萬美元，較2019年的1300萬美元增長247%，預計第四季度利潤為100萬美元，不包括股票獎勵、相關工資稅和收購成本。Kahoot還預計，2021年收入將達到9000萬美元至1億美元。

過去一年，歐洲科技股IPO市場相當淡靜，被Airbnb（美：ABNB）、Palantir（美：PLTR）及DoorDash（美：DASH）等大型科網企業在美國上市搶走風頭。報道稱，今年將會有其他大型歐洲科技初創公司上市，包括外賣平台Deliveroo、匯款平台TransferWise、網絡安全公司Darktrace等。惟這些公司尚未有上市時間表。

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編輯：陳華

 

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