【櫻淘魔法棒@iM網欄】 增值過數攻略 Payme 復活了



等了大半年，2021年1月1號開始我的PayMe 復活了。相信好多人和我一樣PayMe 都用了一段時間，但又不夠額度，就要等到新一年才可以用。

因為無用了半年，我們都用多了轉數快(FPS)，AlipayHK或者wechat pay 等等，其實每個電子支付都有每年額度的規定，只是多少的分別。

用開PayMe的朋友最關心的就是增值問題，在去年10月1日開始，PayMe的信用卡的每月增值上限已下調至1,000港元，大大限制了付款的金額，令到很多用家感到頭痛。但如果你是綁定14家本地指定銀行戶口，就可以享用每月增值上限50,000港元。

PayMe是較早推出市場的電子轉賬應用程式，對部份人來說並不陌生，使用方法很簡單，用戶可用14家本地銀行的信用卡和HSBC匯豐戶口過數及收款，無須任何手續費。透過WhatsApp、FB Messenger或SMS過數給認識或者新相識的朋友。



我們先由下載PayMe開始:

PayMe分為個人或商業，我們只要打PayMe 下載以下這個橙色icon的PayMe(個人)程式。





注意，雖然可以用手提電話或者Facebook賬戶註冊，但每人只可以開設一個PayMe賬戶，不可以使用其他手機號碼註冊。



新用戶如果不進行增值，基本上不能付款，只能收錢。所以我們要按增值鍵



入錢/增值主要有三個方法:

1. 朋友入錢給你 (每年上限$100,000 ~HK$300,000)

2. 信用卡增值 (一個月上限HK$1,000)

3. 銀行轉賬 (從 14 家本地銀行戶口增值)

第 1 步：打開新版 PayMe，然後前往「我的賬戶」>「設定」>「信用卡及銀 行戶口」>選取「增值方式」以下的「新增銀行戶口」。





第 2 步：驗證電郵地址（如未完成）

第 3 步：新增你想用作增值的銀行戶口（個別銀行做法可參考下列步驟）

第 4 步：新增香港身份證及驗證手機號碼（如未完成）

第 5 步：登入您的流動或網上理財賬戶，並從銀行戶口存入港幣 1 元至 PayMe，以驗證銀行戶口屬於您本人。不用擔心，港幣 1 元的轉賬將會存入 您的 PayMe 賬戶。





支賬戶口：須與新增為 PayMe 增值方式的銀行戶口相同

連結銀行戶口步驟，可參考這個連接 https://payme.hsbc.com.hk/files/Bank-Account-Top-Up-TC.pdf

PayMe增值限額 (可在PayMe APPS設定鍵內查閱)

以下是兩類戶口的分別:

A. 只綁定信用卡 (但未綁定HSBC 銀行賬戶) 的PayMe用戶，可以享有

每日: 增值上限 HK$5,000

每月: 增值上限 HK$30,000

每年: 增值上限/付款上限/收款上限/轉賬至銀行 HK$100,000





PayMe增值限額 (可在PayMeAPPS設定鍵內查閱)

B. 綁定信用卡+銀行賬戶的PayMe用戶，可以享有

每日: 增值上限 HK$20,000

每月: 增值上限 HK$50,000

每年: 增值上限 HK$500,000

每年: 轉賬至銀行: HK$500,000

每年: 付款上限/收款上限 HK$300,000

如果未儲存對方手提號碼，你可以用以下方法發去對方的Whatsapps



但PayMe這個過數方法是有漏洞的，原因是收款Link採用「先按先取款」方式，如果Send錯去Whatsapps群組又或者外流，隨時被第三者「截糊」，比收款人更先按入Link收錢，令用戶有損失！

如果想更小心將款項地滙至親友賬戶，用戶可善用PayMe應用程式中的「聯絡人清單」，先從PayMe朋友清單揀好收款人，再輸入過數金額及交易密碼，即時過數至對方賬戶。如果可以面對面過數，掃對方的PayCode付款就更加萬無一失！

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