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【新冠疫苗】多國封城歐洲疫情告急　歐盟批准莫德納疫苗

環球政經 23:12 2021/01/06

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歐洲藥品管理局（EMA）周三（6日）正式核准莫德納（Moderna）的新冠疫苗，是繼輝瑞（Pfizer）／BioNTech疫苗後第二款獲准注射的新冠疫苗，預計下星期開始分發至27個歐盟成員國。另一歐洲國家英國已在去年12月下旬批准莫德納疫苗，現時英國共有130萬人接種了新冠疫苗。

【新冠疫苗】全國僅500人接種疫苗　法國政府「蝸牛般的速度」捱批 【下一頁

臨床試驗顯示莫德納疫苗對18歲或以上的使用者有94%的防護率，除此之外，莫德納疫苗只需要存放在家居冰箱般的溫度，與輝瑞／BioNTech須儲存在攝氏零下75度的要求不同，相信莫德納疫苗能更容易送達至人煙稀少或環境較差的地區。預計德國能在今年第一季獲得200萬劑莫德納疫苗，而全年將獲得5000萬劑。

目前歐洲疫情嚴重，德國、英國、荷蘭、西班牙及意大利等國已實施不同程度的封城措施，部分地區夜間實行宵禁，非必要商店亦關閉。疫情已大大影響歐洲經濟，歐盟各國一直催促EMA盡快審批疫苗以加快接種速度，從而令經濟活動復甦。

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撰文 : 張健兒

疫情 經濟 德國 荷蘭 法國 歐洲 意大利 英國 西班牙 疫苗

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