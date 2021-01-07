【CES 2021】三星2021年首場發布會　全新Neo QLED 8K電視登場

▲ 三星（Samsung）今（7日）舉行2021年三星首場發布會，宣布推出2021 Neo QLED等多項電視設備。

三星（Samsung）今（7日）搶先在美國年度盛事消費電子展（CES）正式開幕前，舉行2021年三星首場發布會，宣布推出三星電視設備2021 Neo QLED、MICRO LED和Lifestyle TV，盼能進一步鞏固電視市場領導地位。

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三星是次的The First Look發布會，主要帶來電視設備。最令人關注相信是三星的Neo QLED技術，採用全新的量子Mini LED光源技術、量子矩陣技術（Quantum Matrix Technology）以及Neo量子處理器。

據資料顯示，量子Mini LED的體積僅為傳統LED發光元件高度的1/40，而且無需透過鏡片放光，亦無需透過組件將LED固定在面板上，讓更多的LED發光元件可排列在極纖薄的面板上。量子矩陣技術能超精細地控制密集排列的LED，防止泛光問題；至於Neo量子處理器，則配備了多達16種經AI提升和深度學習訓練的神經網絡模型，可以將畫質優化為4K和8K畫面輸出。而目前兩款旗艦級8K QN900A和4K QN90A系列電視，將會加入相關技術。

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除了Neo QLED屏幕技術外，三星在全新的8K電視外型上也作出轉變，例如2021 Neo QLED 8K電視就採用全新Infinity One設計，幾乎是無邊框屏幕。其中QN900A更採用全新線材管理設計Slim One Connect box，可裝於電視背面。

與此同時，Samsung 2021 Neo QLED電視系列備有的智能功能擴大了電視的作用，例如加入Samsung Health、全新功能的Game Bar及Google Duo電視應用程式等。而Samsung的無障礙功能將於全線2021 Neo QLED電視中採用，新增字幕移動（Caption Moving）、手語縮放（Sign Language Zoom）和多重輸出音效（Multi-Output Audio）等功能，幫助聽力和視覺障礙。

責任編輯：曾曉汶