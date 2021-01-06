Amazon正開發新智能設備 監測睡眠呼吸暫停 鼻鼾大朋友要留意

睡眠與我們的健康息息相關，而睡眠期間的呼吸就與睡眠質素也有相當密切的關係，如果呼吸不順更有可能導致生命危險。外媒消息指亞馬遜正在開發一種能與Alexa智能助理結合使用的新設備，可透過雷達跟踪和監視器，觀測睡眠呼吸有否暫停。

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據報道指，新設備只有手掌一般大小，用家可以將設備放在床頭櫃上，設備會利用無線電波達感應用家的呼吸，並密切注意因呼吸暫停而導致睡眠障礙的相關因素。

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使用雷達監視睡眠並不是什麼新鮮事，任天堂早於2014年曾介紹過一種「非穿戴式」 的睡眠監測器，該設備同樣可透過無線電波監測睡眠。不過，不到兩年後，任天堂表示不確定是否可行，因此從未正式推出。除任天堂之外，OnePlus上個月也宣布了一款使用mmWave雷達監測呼吸的新概念手機。

Amazon的最新計劃以「BRAMMS」命名，相信與寫下搖籃曲的德國作曲家Brahms有關。亞馬遜內部團隊在過去一年時間内建立了相關設備系統，目前的設備的形態類似於“連接到金屬線底座的六角形固定墊”，而除了睡眠呼吸暫停外，亞馬遜還計劃使用其機器學習和雲技術來了解睡眠呼吸暫停以外的其他睡眠障礙。

如果推斷沒錯，「BRAMMS」正反映Amazon對健康科技產品的重視。去年，該公司就發布了其健身追踪器Halo，為一款售價99.99美元的可穿戴設備，可掃描穿戴者的身體和聲音，有助改善用家健康狀況，看來Amazon未來會更注重健康科技產品。

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責任編輯：翁嘉陽