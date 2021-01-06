【新冠疫情】25萬人確診逾3900人死亡　美國創單日最多死亡個案

新冠疫情在美國沒有緩和跡象，周二（5日）美國一共新增25萬宗確診個案，而死亡人數更達到破紀錄的3936人。美國的總確診人數已破2100萬，現正有超過13萬人因感染新冠肺炎而住院。

美國疫情自12月感恩節假期後便沒有好轉，單是一個感恩節假期已有超過600萬人次出行，再加上聖誕節假期等因素，令疫情在踏入嚴冬後不斷惡化。在12月中當局批准民眾注射疫苗後，負責統籌全美疫苗注射的曲速行動（Operation Warp Speed）發言人稱已在周二分發了300萬劑疫苗，而已分發疫苗的總數達1900萬劑。美國疾病管制與預防中心 （CDC）的數據顯示，現時共有480萬美國民眾已注射第一劑疫苗，注射率只有25%。

美國聯邦政府正加緊訓練志願者，以協助加快疫苗接種速度。

【新冠疫情】美國疫情數字屢創新高 賀錦麗公開接種疫苗 【下一頁】

在疫情嚴峻的加州，單在洛杉磯郡（L.A. County）就已有83萬人確診，在醫院床位嚴重短缺的情況下，加州救護員更被指示不要送存活率低的病人入院。而羅德島州、亞利桑那州及德州都為疫情嚴重的州分，佐治亞州更發現變種病毒感染個案，為美國第5個州發現變種病毒。

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