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「餓了麼」起訴「餓了嗎」商標侵權　於一審獲1萬元人民幣賠償

環球政經 21:06 2021/01/06

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內地第二大網上外送平台「餓了麼」於去年，起訴餐飲管理公司「餓了嗎」，在一審中獲1萬元人民幣賠償，而「餓了嗎」也要變更企業名稱。

【內媒評選】2020中國十大最醜陋建築物名單出爐！內地網民：簡直是醜出天際：【下一頁

內地公司「名有相似」又或是撞名情況經常發生，而中國電商阿里巴巴集團旗下的「餓了麼」成為了今次事件的主角。一審民事判決書公開，於去年12月30日，餓了麼關聯公司拉扎斯網絡科技（上海）有限公司起訴餓了嗎餐飲管理（北京）有限公司，涉商標侵權。

【薪酬調查】內地多所大學公布畢業生平均薪酬 香港畢業生月薪又如何？：【下一頁

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判決書顯示，北京市朝陽區人民法院判處「餓了嗎」除了須向拉扎斯網絡科技賠償1萬元人民幣外，亦須即使變更公司名稱，而變更後的企業名稱中不得含有與「餓了麼」相同或近似文字。

有內媒報道，該公司於2020年9月更名為餓不餓餐飲管理（北京）有限公司，後於同年11月更名為北京御膳房主食廚房有限公司。

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責任編輯：黎淑雯

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