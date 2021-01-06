【科興疫苗】印尼下周起展開逾300萬劑疫苗接種計劃 總統維多多率先接受注射

隨著各國逐步安排國民接種疫苗，印尼衞生部宣布，將於本月13日起，即下星期三，展間全國大型接種計劃，料總統維多多將成為第一位接種人士。

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輝瑞首批疫苗預料下月抵港 多個界別爭取列為首批目標：【下一頁瑞】

據當地媒體報導，由中國科興生產的300萬劑疫苗已到達印尼，並會安排當地130萬前線工作人員優先接種。印尼衞生部部長薩迪金指，接種計劃先於首都雅加達開始，其後兩日於全國其他地區展開，期望逾1.8億國民完成接種，佔全國人口67% ，預料將花15個月時間。

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責任編輯：潘曉豐