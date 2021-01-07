【美國大選】佐治亞州參院最後兩席位將決出　民主黨料重掌國會參議兩院

本周佐治亞州參議院決選尚未宣布最終官方結果，但據《美聯社》報導，民主黨人Raphael Warnock及Jon Ossoff成功打敗共和黨對手，贏得參議院最後兩個席位，共和黨、民主黨參將於參議院分別佔領50個席位。

如最終結果確認雙方分別取得各半席位，候任民主黨副總統賀錦麗（Kamala Harris）將出任參議院議長，在表決法案時可投出關鍵一票，這意味著未來兩年內，民主黨將同時掌握白宮、以及參眾兩院，料將有利於候任總統拜登（Joe Biden）未來施政。

分析指在拜登政府全面執政下，料能加快推進其新冠疫情、醫保以及環境相關法案，亦有助於確認拜登提名的內閣官員、聯邦法官、最高法院大法官等人選。不過這亦意味著，拜登很大機會將推翻特朗普（Donald Trump）的減稅政策，大型科技股或面臨更嚴格監管。

特朗普支持者闖國會變衝突 至少4死52人被捕【下一頁】

同一時間，美國國會正確認選舉人投票最終結果，卻遭特朗普支持者闖入國會阻攔，並升級為暴力衝突事件，目前至少已造成四人死亡。

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