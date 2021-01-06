【H5N8禽流感】港暫停進口禽類產品 瑞典和英國部分地區爆發禽流感

因應世界動物衞生組織通報，典斯科納省Sjöbo市及英國德比郡南德比郡區爆發高致病性H5N8禽流感。食物環境衞生署食物安全中心於周三（6日）指，即時指示業界暫停從瑞典Sjöbo市及鄰近Skurup市和隆德市，以及英國南德比郡區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

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發言人表示，已就事件聯絡瑞典和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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根據政府統計處的資料，去年首九個月本港從瑞典進口約一千一百五十公噸冷藏禽肉，以及從英國進口約八千七百公噸冰鮮和冷藏禽肉及約三十三萬隻禽蛋。

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責任編輯：潘曉豐