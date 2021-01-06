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【網民解局】港男面交比特幣被刧案 被刧共通點是一個人持大量現金 「貼心」建議竟然是這樣

環球政經 20:54 2021/01/06

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比特幣破頂衝破3萬美金，令不少加密貨幣投資者振奮，有人更趁機沽貨。上周一柴灣發生比特幣搶刧案，36歲姓李事主在微信相約兩名南亞裔買家交易，結果事主登上買家私家車，在車上把15個比特幣過戶給買家後，收到現金300萬港元，此時私家車駛至柴灣，中途竟殺出另一私家車，把事主到手的300萬元現金搶走，絕塵而去，而買家亦把事主推下車，結果事主「雙失」，失比特幣及現金。

此案經報導後，引來不少網民關注，有的笑言交易比特幣竟然要面交，實在可笑。有人則指事主不應跟買家上車；有人則指15個比特幣難以追回，並介紹一種混幣器，令人難以電子追踪加密貨幣流向。

【虛擬貨幣】比特幣日內曾挫15% 基金經理：二月仍會見40000美元 【下一頁

【虛擬貨幣】比特幣屢創新高　2021年最牛的資產配置？【下一頁

有認真的網民探討現金交易比特幣風險太高，提供「貼心」建議，指刧案的都有一個共通點，就是一個人帶著大量現金，有事時根本孤立無援，要破解這個困局，此網民建議花數千元，從本港可靠的有信譽保鏢公司, 招聘一名保鏢全天候保護陪伴交易, 一天的費用是按風險而來決定的, 只需要數千元便可以保護你們一整天了， 直到把現金存入銀行。

 

延伸閱讀：【仲未搵到工?】未來5年職業大趨勢 10個「沒落」職位一覽

未來10個沒落職位：

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責任編輯：鄭靜珊

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