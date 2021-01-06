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【新冠疫苗】中國國藥疫苗　每支都有「電子身分證」

環球政經 19:41 2021/01/06

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中國內地新年開始大規模接種新冠疫苗，其中國藥集團中國生物疫苗早前獲當局批准上市。根據央視報導，每支新冠疫苗都有「電子身分證」，可以通過監管碼，查詢疫苗生產到運輸等過程是否符標準，追踪到疫苗在甚麼地方，甚麼人接受注射。

輝瑞首批疫苗預料下月抵港  多個界別爭取列為首批目標　【下一頁

國藥集團中國生物董事長楊曉明稱，監管碼共分3級：每支疫苗單獨賦碼、每10支疫苗組成的中包裝賦碼、含多個中包裝的大包裝再賦碼。透監管碼可查詢到疫苗生產、入庫、保存、發貨、運輸等過程是否符合標準，並追蹤到接受注射者。楊曉明指，為滿足重點人群接種需求，集團已針對全球的疫苗需求增加生產線，今年疫苗生產量預計能估達10億劑以上。

【新冠疫苗】全國僅500人接種疫苗　法國政府「蝸牛般的速度」捱批　【下一頁

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報導又指，通過燈檢的疫苗會被貼上標籤，並安裝注射器推桿，疫苗採用預灌封注射器，既能夠儲存藥物又具備注射功能。醫護人員拿到疫苗即可直接注射，無需再將疫苗抽入注射器中，比傳統的西林瓶包裝更加方便。而每支疫苗配有一張說明書，會在裝盒後進行稱重，重量不對都會被剔除。

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責任編輯：黃苑筠

 

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