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【大行報告】Tesla股價續破頂　大摩唱好上調目標價至810美元

股樓投資 20:40 2021/01/06

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Tesla（TSLA）股價入標指後，股價愈升愈有，本周二（5日）收市報735.1元，已經連升8個交易日。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師Adam Jonas周二發布報告，將Tesla目標價由原本的540 美元上調至810 美元，並維持「增持」評級，較目前股價仍有一成潛在升幅。

【美股分析】Tesla實現年產50萬輛目標　市值一度突破7000億美元【下一頁

根據彭博數據，華爾街分析師對Tesla的平均目標價為 431.6美元，當中以大摩目標價最高。過去一年Tesla股價升逾7倍，惟大摩相信Tesla於電動車領域上仍處於領先地位，獲利能力遠遠超過其他同行，又指其人員、技術、商業模式以及資金方面，都是其他車廠無法媲美的。

Tesla本周公布汽車交付數據，上季度交付電動車180,570輛，前年合共交付49.955萬量，符合該公司今年定下的50萬輛目標，且創下歷史新高。公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）近期接受訪問時曾預期，到2030年，Tesla的電動車產量可增至2,000萬輛。

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撰文 : 李勝男

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