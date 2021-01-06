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【每日焦點】新加坡版「安心出行」私隱成疑　港府不排除強制使用

科技 20:00 2021/01/06

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新冠肺炎疫情下，全球各國都積極抗疫，新加坡政府及香港政府就分別推出「合力追蹤」（TraceTogether）及「安心出行」程式，予市民記錄行蹤及接觸史。

新冠肺炎疫情下，全球各國都積極抗疫，如香港政府就推出「安心出行」應用程式，予市民記錄行蹤及接觸史。同時，新加坡政府早前也曾推出類似香港「安心出行」的「合力追蹤」（TraceTogether），不過近日卻被揭發，當地警方在取得授權後，能夠以調查刑事案件為由取用民眾資料，再引發民眾對疫情追蹤技術涉及的私隱疑慮。

新加坡內政部官員陳國明（Desmond Tan Kok Ming）日前在國會上承認，新加坡警方可獲得任何數據進行刑事調查。而TraceTogether網站日前也更新聲明指，根據該國《刑事訴訟法》（CPC），新加坡警察部隊有權獲得任何數據，當中包括TraceTogether數據。

>>> 【私隱疑慮】新加坡政府承認　警方可存取星洲版「安心出行」、蒐集民眾資料

至於香港的「安心出行」應用程式，同樣一直未能獲取市民信心。創新及科技局局長薛永恒今（6日）出席立法會會議表示，現時安心出行的下載數字達43萬次，並不令人滿意，希望更多市民使用。

>>> 【安心出行】會否強制使用？薛永恒︰不排除任何可能性　安心出行App共43萬次下載

【其他科技新聞】

Google調整搜尋演算法　2020年盜版網站流量下降

【英國脫歐】英國公民失「.eu」域名使用權　逾8.1萬網站被暫停

責任編輯：曾曉汶

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