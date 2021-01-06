【資金流向】北水3日吸逾300億　買什麼股份？

▲ 北水流入香港，有利港交所表現。

北水加速湧港，2021年首3個交易日，總共吸資366億元，平均每日吸資122億元，較2020年全年及第四季日均吸資30億及35億元的速度大增，資金買什麼股份？

【下一頁】2021展望：瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務

數據顯示，北水買入買多股份是騰訊 （00700） ，共買入78.3億元。其次是中移動 （00941） ，共買入63.8億元。中芯國際 （00981） 是第三大吸資股份，只吸42.3億元。

排名 股份 北水吸資額

(億元) 累計變幅 1 騰訊 78.3 +5.8% 2 中移動 63.8 +5.5% 3 中芯 42.3 -0.5% 4 中海油 33.6 +2.5% 5 美團 12.1 +5.2%

騰訊、中移動、中芯、中海油及美團為去年底較弱勢股份，北水狂掃大型弱勢股有助穩定港股，相關股份同期亦轉穩或展現升勢。

【美國制裁】紐交所NYSE撤回除牌中資電訊商傳惹財政部不滿 或「第二次掉頭」（第二版）

【美國制裁】紐交所放棄將三大中資電訊商除牌 富瑞分析師：職業生涯最怪異事件（第四版）

記者：譚志偉