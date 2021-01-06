  • 17°C
香港時間 : 2021106日 (三) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資金流向】北水3日吸逾300億　買什麼股份？

股市 19:21 2021/01/06

分享：

北水流入香港，有利港交所表現。

北水加速湧港，2021年首3個交易日，總共吸資366億元，平均每日吸資122億元，較2020年全年及第四季日均吸資30億及35億元的速度大增，資金買什麼股份？

【下一頁】2021展望：瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務

數據顯示，北水買入買多股份是騰訊 （00700） ，共買入78.3億元。其次是中移動 （00941） ，共買入63.8億元。中芯國際 （00981） 是第三大吸資股份，只吸42.3億元。

排名 股份 北水吸資額
(億元)		 累計變幅
1 騰訊 78.3 +5.8%
2 中移動 63.8 +5.5%
3 中芯 42.3 -0.5%
4 中海油 33.6 +2.5%
5 美團 12.1 +5.2%

騰訊、中移動、中芯、中海油及美團為去年底較弱勢股份，北水狂掃大型弱勢股有助穩定港股，相關股份同期亦轉穩或展現升勢。

【美國制裁】紐交所NYSE撤回除牌中資電訊商傳惹財政部不滿　或「第二次掉頭」（第二版）

【美國制裁】紐交所放棄將三大中資電訊商除牌　富瑞分析師：職業生涯最怪異事件（第四版）

記者：譚志偉

香港股票 美團－W（03690） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） 中芯國際（00981）

上一篇文章

【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）

下一篇文章

【內房數據】中海外去年銷售升12% 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%