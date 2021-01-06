【資金流向】北水3日吸逾300億　買什麼股份？

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北水加速湧港，2021年首3個交易日，總共吸資366億元，平均每日吸資122億元，較2020年全年及第四季日均吸資30億及35億元的速度大增，資金買什麼股份？
數據顯示，北水買入買多股份是騰訊 （00700） ，共買入78.3億元。其次是中移動 （00941） ，共買入63.8億元。中芯國際 （00981） 是第三大吸資股份，只吸42.3億元。
|排名
|股份
|北水吸資額
(億元)
|累計變幅
|1
|騰訊
|78.3
|+5.8%
|2
|中移動
|63.8
|+5.5%
|3
|中芯
|42.3
|-0.5%
|4
|中海油
|33.6
|+2.5%
|5
|美團
|12.1
|+5.2%
騰訊、中移動、中芯、中海油及美團為去年底較弱勢股份，北水狂掃大型弱勢股有助穩定港股，相關股份同期亦轉穩或展現升勢。
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記者：譚志偉