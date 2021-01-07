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【樓市現象】長情業主趁樓市回暖沽貨為上 太古城單位35年間升值近24倍 賺幅驚人

股樓投資 08:30 2021/01/07

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近日疫情開始放緩，樓市氣氛好轉，二手交投加快，準買家入市信心加強，業主只要稍為減價，要沽出物業的難度不會太大。最近市場出現長情業主沽貨的個案，其中兩位分別持有太古城及南區南灣大廈達35年的業主也同時沽出單位，也大幅獲利離場。

【今年焦點新盤】 今年潛在私樓供應高達3.7萬伙 16年來最多 嚴選最囑目5大新盤  一文看盡一手焦點，詳見【下一頁

美聯物業市務經理(銷售)錢敏義表示，太古城頻錄成交，由該行獨家代理的太古城南海閣一個中層H室單位，實用面積約為552平方呎，為兩房間格。原業主叫價約1,150萬元，剛多減叫價60萬元後，獲同區用家以1,090萬元承接，折合實用呎價約為19,746元，為市場價成交。

原業主於1985年4月份以約44.3萬元購入上述物業，持貨逾35年，是次轉售帳面獲利約1,045.7萬元，物業大幅升值約23.6倍。

不少太古城的業主持有單位已逾30多年

【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市，詳見【下一頁


中原地產首席分區營業董事梁惠湞表示，分行促成南灣道59號南灣大廈高層C室成近，實用面積2,143平方呎，間隔為3房套間隔及工人房，背山面海，十分罕有。業主剛以5,800萬元連車位將單位交吉易手，折合平均實用呎價27,065元。

南灣大廈為南區老牌豪宅


 
梁惠湞指，原業主於1986年7月以302.1萬元買入單位，持貨35年，帳面獲利5497.9萬元，單位升值超過18倍。

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記者：陳詠妍

成交 疫情 太古 南區 南灣大廈 太古城

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