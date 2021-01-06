【航班恢復】由本月12日起 國泰恢復由香港往倫敦希斯路航班

早前港府禁止所有英國載客航班抵港，惟未有禁止本港飛往英國航班；國泰航班宣布，將於本月12日起恢復運作由香港飛往倫敦希斯路（LHR）航班，所有由英國飛至香港的航班則暫停運作至本月25日。

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聲明指，由香港前往倫敦希斯路及曼徹斯特的航班暫停至本月10日，並計劃於本月12日、14日、15日、17日、18日、21日及24日運作CX251航班，由本港前往倫敦希斯路機場；而原定下周五（15日）前往曼徹斯特的定期航班亦已取消。

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國泰又指，將提供新冠肺炎免費保險，適用於今年2月28日及之前乘搭國泰國航班的旅客，同時顧客可取消機票及退款，亦可於今年12月31日前免費無限之更改機票，或轉為國泰國信用額以供稍後日子使用。

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責任編輯：潘曉豐