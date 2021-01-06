【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊

▲ 擅打高息牌的集友，新7天人民幣定存享10厘，跟滙豐及南商看齊，膺「高息王」。

人民幣定期存款爆搶客戰，中小行鬥推10厘破頂息，硬撼滙豐（HSBC）新年第一擊。新加入戰團是素來擅打高息牌的集友，新推7天短存享10厘息，跟龍頭發鈔行及南商看齊，膺冠絕全城的息率。不過，集友享超高息須附帶條件，如入場費為等值廿萬港元，且要親往分行的櫃台作開立等；而現市況，以第4季疫情仍未有顯著改善，追息族要留意，上述中資銀行旗下個別分行，營業時間或有改動。

人幣短期定存息率普遍較高，詳情可按下圖了解

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市面現有3個10厘息，比併3大「高息王」，當中以南商享特惠息的條款相對寬鬆，只要求個人客戶，以兌換金至少換滙等值3萬港元，優惠至2月26日止。反觀，滙豐剛於本周一（1月4日）新推人幣最高10厘息，存期短至7天，進費也是等值3萬港元，惟須「尚玉」客戶的指定理財戶，再先以指定外幣作兌換，以及新資金等，才享最高特惠息。

滙豐搶人民幣定存，最高息達10厘，詳情可看【下一頁】

與此同時，大小銀行皆提供其它高息選擇，冀網羅大小存戶，再舉大行滙豐為例，除了「尚玉」的貴客獲優待外；另一「卓越理財戶」的不同級別消費者，同樣，7天短存以指定外幣等兌換新錢，亦有9.9厘。此外，要是存戶以現有資金，開立7天存期最高亦有9厘。

另方面，集友去年已設7天短存享6.5厘，本來於去年底屆滿，剛把截止期延長至今年3月底；雖則年息未有10厘，但上車銀碼則較易，為等值10萬港元。

至於一個月年息，滙豐搶頭炮連環出擊，新推4.5厘，同樣是「尚玉」的指定理財戶，及合資格兌換新資金等；而「卓越理財戶」也有4.4厘。

比併大小銀行，目前一個月的「高息王」，是富邦的4.88厘，進場為等值10萬港元的兌換資金，上限3,000萬港元。

星展料人幣年底挑戰6.25新高

人幣定存有升有息，難怪是避險族首選，畢竟元旦伊始，人民幣即響頭炮開門紅，無論是在岸價或離岸價，逢關破關；在岸人民幣兌美元（CNY）一度升穿6.45關口；而反映國際市場的境外人幣，離岸價（CNH）更神勇，曾突破6.42新關。可是，昨天（1月5日）外電指，當在岸價試衝6.45，已遇中資大行狂掃美元，變相力阻人幣升勢。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，在岸價短期的「紅綫」或在6.45水平；且料在春節前，暫約於6.35到6.52區間上落，以免一下子漲幅過急，皆因人幣已連漲約7個月；及至第3季及年底，才再衝關破頂，挑戰6.25新高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪