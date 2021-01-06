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【Tesla】國產Model Y首季付運額爆滿　馬斯克：冀每年售2000萬輛汽車　Tesla最大競爭對手或來自中國

股市 20:36 2021/01/06

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馬斯克稱，Tesla面臨的最大競爭對手或來自中國。

Tesla特斯拉（美：TSLA）首季付運相當理想，據Tesla官網顯示，國產Ｍodel Y長續航版預計交付日期，已變更為第二季。Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）接受訪問時稱，傳統車企在電動車市場競爭中還有機會，大眾也正在向電動化方向發展，中國車企電動化轉型非常快，料Tesla最具競爭力的公司有可能來自中國。他說，中國汽車市場競爭異常激烈，那裡有好的公司，員工也十分努力。Tesla美股盤前升約3%。

大摩調高Tesla目標價，詳情【下一頁】

在訪談中，馬斯克被問及收購大眾集團是否有吸引力時，他表態指Tesla傾向於獨立經營，Tesla不會發起惡意收購，除非有公司主動提出被合併，Tesla才會考慮。不過，可以將某些技術開放給寶馬等傳統車企，例如超級充電網絡、自動駕駛技術、電池等方面。他強調，Tesla的目標不是製造競爭壁壘，因此願意開放技術來幫助其他公司做正確的事

馬斯克希望Tesla每年能出售2000萬輛汽車，在這個銷售數字的基礎上，認為Tesla未來市值可能會更高。此外，太陽能和固定電池存儲將會是Tesla未來的重要組成部分。

Tesla車型Model Y降價對中國電動車企有影響？詳情，【下一頁】

在自動駕駛方面，馬斯克表示，2021年Tesla有百分之百的信心能達到L5級自動駕駛。自稱現在使用搭載全自動駕駛測試版軟件的車輛來上下班，在多次遇到復雜路況時，軟件都可以很好的處理而無需人工接管。

相關文章：小鵬汽車何小鵬回應Tesla Model Y大減價：降價僅是營銷方式　肯定是「雙刃劍」

【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛　年銷量稍未及50萬目標

編輯：陳華

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 自動駕駛 寶馬 大眾 Tesla

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