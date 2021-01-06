【Tesla】國產Model Y首季付運額爆滿　馬斯克：冀每年售2000萬輛汽車　Tesla最大競爭對手或來自中國

▲ 馬斯克稱，Tesla面臨的最大競爭對手或來自中國。

Tesla特斯拉（美：TSLA）首季付運相當理想，據Tesla官網顯示，國產Ｍodel Y長續航版預計交付日期，已變更為第二季。Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）接受訪問時稱， 傳統車企在電動車市場競爭中還有機會，大眾也正在向電動化方向發展，中國車企電動化轉型非常快，料 Tesla 最具競爭力的公司有可能來自中國。他說，中國汽車市場競爭異常激烈，那裡有好的公司，員工也十分努力。 Tesla美股盤前升約3%。

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在訪談中，馬斯克被問及收購大眾集團是否有吸引力時，他表態指Tesla傾向於獨立經營，Tesla 不會發起惡意收購，除非有公司主動提出被合併， Tesla 才會考慮 。不過， 可以將某些技術開放給寶馬等傳統車企，例如超級充電 網絡、自動駕駛技術、電池等方面。他強調， Tesla 的目標不是製造競爭壁壘，因此願意開放技術來幫助其他公司做正確的事 。

馬斯克希望 Tesla 每年能出售2000萬輛汽車，在這個銷售數字的基礎上， 認為 Tesla 未來市值可能會更高。此外，太陽能和固定電池存儲將會是 Tesla 未來的重要組成部分。

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在自動駕駛方面，馬斯克表示，2021年 Tesla有 百分之百的信心能達到L5級自動駕駛。自 稱現在使用搭載全自動駕駛測試版軟件的車輛來上下班，在多次遇到復雜路況時，軟件都可以很好的處理而無需人工接管。

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