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【CES 2021】三星發表CES會前預告　神秘研發團隊曝光（有片）

科技 19:26 2021/01/06

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據三星的官方網站指出，三星的CES 2021發布會將會在香港時間1月11日晚上10時舉行。

年度盛事美國消費電子展（CES 2021）即將在下周揭幕，參加者之一的三星（Samsung）也按耐不住，率先在三星的官方網站上發布兩條預告片段，暗示將推出一系列創新裝置和服務，並在片段中揭露三星的神秘研發團隊。

三星Galaxy S21 Ultra渲染圖再度曝光　兼容保護外殼與S Pen將分開發售

傳三星新款旗艦Galaxy S21定價較上一代便宜　普通版約售7,100元

據三星的官方網站指出，三星的CES 2021發布會將會在香港時間1月11日晚上10時舉行。而三星近日就率先發布兩條預告，第一條短片就以神秘的方式介紹了三星的研究團隊；而第二條短片就出現神秘的輪廓，據稱該輪廓是三星研究部總裁Sebastian Seung。

與此同時，三星近日在展前也宣布，該企已獲44項CES 2021創新大獎，包括 Galaxy Note20 5G/Ultra 5G、Samsung TV Plus 和The Terrace Soundbar等產品。而往年三星大都會在CES中，展出新款8K量子電視和各種智能家電。到底今年三星又會帶來哪些全新科技產品呢？就讓各位三星迷拭目以待。

三星「Galaxy SmartTag」藍牙追蹤器通過NCC驗證　或與Galaxy S21一同發布

責任編輯：曾曉汶

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