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【iPhone 12】蘋果每部iPhone12物料成本為3237元　較上一代增加21％

股市 18:49 2021/01/06

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iPhone12成較上一代大增21%。

蘋果（美︰AAPL）於去年發布支援5G的iPhone 12。據Counterpoint最新研究估計，5G及全新晶片令iPhone 12的成本較上一代大增。整體而言，每個128GB容量iPhone 12的綜合材料成本接近415美元（3237港元），比iPhone 11高21％；而該機款的官方零售價為849美元。報告指出，iPhone 12的自研組件（包括A14、PMIC、音頻和UWB晶片），佔整體成本約16.7%。

Counterpoint表示，新一代蘋果處理器晶片A14 Bionic包含了多達118億個晶體管，比A13的85億個晶體管增長了39％。為CPU、GPU方面提供了顯著的性能改進。鑑於5nm工藝製程的成本要高得多（幾乎是7nm的兩倍），僅應用處理器的成本估計就會增加17美元以上。

在訊號接收方面，iPhone 12採用了高通公司（美︰QCOM）的先進技術在蘋果公司的最新產品發布中可以找到。除了SDX55M 5G基帶晶片外，亦同時採用了低於6GHz和mmWave版本的配對收發器和RF射頻組件。對於iPhone 12，高通將成為僅次於三星電子的第二大電子元件供應商。

郭明錤看好今年首季iPhone出貨量升兩成，詳見【下一頁】

蘋果已經將其基本型號的屏幕升級為OLED，從而支持高動態範圍和更高的峰值亮度。從成本角度來看，iPhone 12從LCD到OLED的轉變是一個巨大的飛躍，導致成本增加了23美元以上。同時，三星和LG都將為蘋果提供更多屏幕供應。

另外，蘋果已經設法使其供應商來源多樣化。對於iPhone 12，RAM的訂單由行業領導者平分，三星和KIOXIA（東芝）提供NAND閃存，SK Hynix和美光科技則則提供LPDDR4X。鏡頭方面，則主要由索尼（Sony），LG和Sharp供應。

相關文章︰【美股焦點】蘋果CEO庫克去年人工加28%　達1477萬美元　另獲贈過億美元股份

傳蘋果警告中國遊戲開發者　未獲政府證明可能下架

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編輯︰侯景成

 

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 晶片 鏡頭 處理器 iPhone 12 iPhone 11

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