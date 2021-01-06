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【美國疫情】洛杉磯醫院氧氣配給使用 生存機會極低者不被送院

環球社會熱點 19:22 2021/01/06

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美國疫情持續，新冠肺炎確診人數不斷上升，疫情嚴重的加州洛杉磯，醫療系統不堪重負。美國洛杉磯救護人員收到指示，要求放棄生存機率太低的病人。當地醫療資源短缺持續，床位嚴重不足，氧氣供應極之緊張，要實行配給制度。

洛杉磯縣疫情嚴重，醫院進入飽和狀態，當地緊急醫療服務局（Emergency Medical Services Agency）發出指示，要求前線救護人員不要運送顯然無法生存的病人到醫院，例如出現心臟和呼吸驟停等生還機會渺茫的狀況。

當局早前亦曾發出指示，要求先為心臟停頓和呼吸驟停的病人在現場接受治療，恢復脈搏後才送院。

多國延第二劑接種新冠疫苗 專家指或損效用 【下一頁】

事件引起公眾譁然，外界質疑救護人員會否因醫院爆棚，乾脆停止施救。局方官員解釋，救護人員一直努力不懈挽救生命，強調不是停止救人，只是改變做法，按醫院實際情況，送院可能導致更壞結果。

此外，病人不斷湧入醫院，氧氣供不應求，當局被迫以配給制分配使用，要求救護人員「慳住用」，使用最低份量的氧氣，維持血氧濃度不低於90%即可，以節省氧氣用量。有醫護形容情況前所未見。

周一（4日）洛杉磯縣錄得9,142宗新增個案，和77宗死亡個案，當地官員表示每6秒就有一人被感染。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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