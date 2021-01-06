【大行報告】滙豐研究料物管股將受惠內地政策 融創服務、碧桂園今漲逾一成半

滙豐研究發表報告指，中國住建部聯同10個政府部門發通知，建議加強並改善物管公司的服務，及鼓勵物管公司利用科技，以擴大服務覆蓋，同時改善市場競爭環境等，相信予市場訊息，有利於支持整體的行業政策，有助行業重估。

該行予5隻物管股「買入」評級，當中尤其看好融創服務（01516）、碧桂園服務（06098）、世茂服務（00873）、雅生活服務（03319）及時代鄰里（09928），該行對上述物管股的最新評級及目標價：

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受利好消息帶動，多隻物管股今日均大升。融創服務漲17.1%，收報21.15元；碧桂園服務漲16.2%，報59元；世茂服務漲23.6%，報15.66元；雅生活服務（03319）漲16.6%，報37.2元；時代鄰里（09928）漲14.1%，收報8元。



該行指出，政府於上月曾就支持物管公司建立開放及智能化平台發出通知，呼籲行業運用科技推動管理服務，相信政策方向將有助促進較大型物管企業的整合，基於其擁有較多資源，以發展科技及提供多元化服務，該行相信，已與科技公司有所聯繫的碧桂園服務，及世茂服務將有先行者優勢。

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記者：溫藹紅